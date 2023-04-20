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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Лавров сообщил, что условия реструктуризации долга Кубы перед РФ практически согласованы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Работа по реструктуризации долга Кубы перед Российской Федерацией практически завершена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Достигнуто было много тех целей, которые обсуждались и были согласованы в ходе визита президента Кубы в Российскую Федерацию, прежде всего в том, что касается наших отношений в области поставок топлива и продовольствия", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита на Кубу.

"Сейчас эта работа находится на завершающей стадии, буквально в ближайшие дни будут объявлены первые результаты, а окончательно, думаю, все это будет обсуждено в ходе межправительственной комиссии, которая в середине мая здесь заседает, по ее итогам вам обязательно добавят о дополнительных результатах", - отметил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "всему тому, что сейчас достигается, способствовало практически завершение работы по согласованию условий по реструктуризации кубинской задолженности".

По словам российского министра, уже выработаны и реализуются решения, которые "позволяют надежно обезопасить наши торгово-экономические, инвестиционные связи и проекты от влияния незаконных западных санкций".

Отвечая на вопрос о том, нет ли у России планов по тому, чтобы восстановить военную базу на Кубе, Лавров отметил, что "военное сотрудничество с Кубой развивается успешно, в соответствии с договоренностями двух сторон, и я так понимаю, что формы этого сотрудничества стороны устраивают, - как российскую, так и кубинскую".

Лавров также сообщил, что Россия и Куба в настоящий момент договариваются о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы в эту страну.

Сергей Лавров МИД РФ Куба
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