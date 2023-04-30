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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

РФ будет поставлять на Кубу топливо и зерно

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия будет оказывать помощь Кубе в решении острых вопросов, в частности поставок топлива и зерна.

"Что касается топлива, зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо нуждается, мы не бросим ее", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

Также он сообщил, что Россия планирует обучать кадры для дружественных стран, в частности для Кубы.

"Мы готовы Кубе и всему миру предоставлять высшие образовательные услуги для того, чтобы выходили и возвращались в свои страны будущие президенты, премьер-министры, главы госкорпорации, которые составят высшую политическую и бизнес элиту своих стран", - заявил глава думского комитета.

Он отметил, что Гавана является одним из стратегических партнеров Москвы в регионе.

Накануне Слуцкий прибыл на Кубу в составе российской делегации, которую возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в воскресенье спикер Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил Россию за передачу республике 25 тыс. тонн пшеницы.

"Вы можете себе представить, как мы ценим недавнюю передачу гуманитарного груза - 25 тыс. тонн пшеницы в марте текущего года", - сказал Эрнандес.

Он также передал благодарность правительству и народу РФ, Госдуме и Совету Федерации.

Леонид Слуцкий Куба
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