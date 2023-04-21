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Правительство рассмотрит законопроект о расширении долга для внесудебного банкротства

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о расширении круга лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило соответствующие поправки в закон о несостоятельности.

Внесудебная процедура банкротства осуществляется через многофункциональные центры (МФЦ), длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию. Сейчас она доступна россиянам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Законопроект вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Минимальная планку долга снижается с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также проект разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет. Пока они лишены такой возможности, так как получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Подготовка законопроекта осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В декабре 2022 года он поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года обеспечить корректировку правил внесудебной процедуры.

МФЦ Минэкономразвития
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