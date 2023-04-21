Путин поручил представить предложения для решения задач в сфере демографии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 15 октября представить предложения по разработке комплексной программы развития биомедицинских технологий с учетом результатов научных исследований в сфере демографии и увеличения продолжительности жизни.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, который опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству поручено "представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий, предусматривающих использование результатов научных исследований для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения РФ в разных возрастных группах".