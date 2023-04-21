Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Путин поручил представить предложения для решения задач в сфере демографии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 15 октября представить предложения по разработке комплексной программы развития биомедицинских технологий с учетом результатов научных исследований в сфере демографии и увеличения продолжительности жизни.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, который опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству поручено "представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий, предусматривающих использование результатов научных исследований для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения РФ в разных возрастных группах".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

Общий убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд рублей

Сбербанк может выплатить по windfall tax около 10 млрд рублей

В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ

В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ

Песков сообщил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });