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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Житель Удмуртии задержан за убийство собственных маленьких детей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 29-летнего жителя Удмуртии по подозрению в убийстве сына и дочери в Кезском районе, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом. Сообщается, что мужчина в настоящее время разводится с женой и процесс развода сопровождается конфликтами.

После совершенного мужчина скрылся, но был задержан полицейскими в лесном массиве.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство двух лиц, малолетнего").

Семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.

Удмуртия
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