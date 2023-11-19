Житель Удмуртии задержан за убийство собственных маленьких детей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 29-летнего жителя Удмуртии по подозрению в убийстве сына и дочери в Кезском районе, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.



По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом. Сообщается, что мужчина в настоящее время разводится с женой и процесс развода сопровождается конфликтами.

После совершенного мужчина скрылся, но был задержан полицейскими в лесном массиве.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство двух лиц, малолетнего").

Семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.