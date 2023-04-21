УК Ильи Щербовича стала младшим партнером УГМК в компании, владеющей бывшими активами Petropavlovsk

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания основателя инвестгруппы UCP Ильи Щербовича стала совладельцем золотодобывающих рудников и других бывших активов Petropavlovsk, заключив партнерство с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК).

Как говорится в отчетности компании "УГМК-Инвест", выкупившей в прошлом году ключевые активы Petropavlovsk, в феврале 24% ее акций приобрела УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент".

Согласно ЕГРЮЛ, единственным владельцем УК сейчас является Щербович. По состоянию на конец 2022 года "УГМК-Инвест" на 100% принадлежала УГМК.

Это не первое появление Щербовича в новостях, связанных с Petropavlovsk. Сообщалось, что в 2022 году инвестор купил у золотодобытчика миноритарный пакет (1,2%) в IRC.