Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немеровича-Данченко

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения наград национальной театральной премии "Золотая Маска" пройдет субботу в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Как ранее отмечали организаторы "Золотой маски", номинанты "Золотой Маски" - это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол, и музыкальному театру.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" представлены спектакли "Война и Мир" Театра им. Евгения Вахтангова, "Атилла" театра "Чехов-Центр" (Южно-Сахалинск), "Дикая Утка" новосибирского театра "Красный Факел", "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" театра им. Ленсовета, "Каренин А." Большого Драматического театра Тюмени, "Костик" столичного театра им. А.С. Пушкина, "Макбет" Драматического театра Новокузнецка, "Мария Стюарт" московского МТЮЗ, "Материнское Сердце" Большого Драматического театра им. Товстоногова, "Морфий" Театра драмы им. Пушкина (Псков) и "Р, Театр" "Сатирикона" им. Аркадия Райкина.

В номинации "режиссер драмы", как сообщали организаторы, "по решению учредителя премии СТД РФ номинанты не выдвигаются". Также принято решение не выдвигать номинантов в категории "Драма. Работа драматурга" "ввиду отсутствия конкурса".

В малой форме "Драмы" представлены семь постановок, среди которых спектакли Мастерской Брусникина и театра "Практика" (Shoot/ Get Treasure / Repeat), театра "Старый дом" ("Анна Каренина") и театра "Приют Комедианта" ("Серотонин").

Номинантами в категории "Балет" стали постановки "L.A.D." ("Три Тихие Пьесы", "Безупречная Ошибка", "Праздник Уходящих", "Дар") театра "Урал Опера Балет", "Катарина, или дочь разбойника" театра оперы и балета им. Хворостовского, "Ромео и Джульетта" Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и "Танцемания" Большого театра.

На "Золотую маску" в номинации "опера" претендуют "Curiosity" "Электротеатр Станиславский", "De Temporum Fine Comoedia" Дягилевского фестиваля (Пермь), "Аида" московской "Геликон-Оперы", "Евгений Онегин" театра оперы и балета им. Чайковского (Пермь), "Мертвый город" театра "Новая Опера" им. Колобова и другие.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.