В Москве вручили премию "Золотая маска"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спектакль "Р" режиссера Юрия Бутусова Московского театра "Сатирикон" Аркадия Райкина получил премию "Золотая Маска" как лучший драматический спектакль большой формы.

Церемония награждения прошла в субботу в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Я очень рад и поздравляю всех лауреатов этой премии. Она родилась в Союзе театральных деятелей и стала всероссийским документом лучших спектаклей и художников, которым будет вручена эта премия. Я надеюсь, люди, которые получат премию, смогут гордо нести это звание - лауреата премии "Золотая Маска". Это действительно признание своих коллег", - обратился в видеоприветствии к гостям церемонии глава СТД Александр Калягин.

Президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский, в свою очередь, поблагодарил всех, кто любит театр и тех, кто принимает участие в судьбе фестиваля и премии. "Все вместе мы сохраняем это пространство живого общения, в основе которого лежат настоящие человеческие эмоции", - сказал Костолевский.

В свою очередь генеральный директор премии Мария Ревякина отметила, что фестиваль в этом году собрал "десятки театров, 180 показов спектаклей прошли в Москве и в самых различных городах, и конкурсные, и внеконкурсные".

"Премия и фестиваль - это, безусловно, многоголосие и разнообразие мнений и оценок. Итоговое решение складывалось из выбора экспертов (...) и трёх месяцев работы жюри. И в итоге, сотни субъективных мнений соединяются, чтобы стать общим, взвешенным решением", - добавила Ревякина.

Лауреаты премии. Драма

Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка "Р" режиссера Юрия Бутусова московского театра "Сатирикон" Аркадия Райкина.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Ребенок" воронежского Камерного театра.

Премия "Золотая Маска" за лучшую работу режиссера в этом году не вручалась. Как ранее сообщали организаторы премии, в этой категории "по решению учредителя премии СТД РФ номинанты не выдвигаются". Также в этом году не была вручена награда за работу драматурга "ввиду отсутствия конкурса".

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Виктория Верберг за исполнение роли Елизаветы в постановке "Мария Стюарт" театра МТЮЗ, за лучшую мужскую роль в драме отмечен Анатолий Григорьев за исполнение роли Каренина за постановку "Анна Каренина" новосибирского театра "Старый дом".

За лучшую женскую роль второго плана маской отмечена за спектакль Наталья Петрова за спектакль "Морфий" псковского театра драмы им. А.С. Пушкина. Актер Сергей Погосян получил награду за мужскую роль второго плана за роль в спектакле "Мария Стюарт".

Специальные премии жюри драматического театра и театра кукол вручили Большому драматическому театру им. Г.А. Товстоногова - "За спектакль "Материнское сердце" и создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой" и творческой группе спектакля "Война и мир" театра им. Вахтангова.

Опера и балет

Лучшей оперой стал "Мертвый город" московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова.

Лучшим режиссером оперы по версии "Золотой маски" стал Владиславс Наставшевс за постановку "Евгений Онегин" пермского Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Лучшим дирижером в опере стал Валерий Кирьянов за оперу "Аида"Геликон-оперы.

Награду за лучший спектакль в балете получила постановка "Катарина, или Дочь разбойника" Театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского (Красноярск). Награды также удостоена исполнительница партии Катарины Елена Свинко за исполнение лучшей женской роли в балете/современном танце.

"Золотой Маски" за лучшую мужскую роль в балете/современном танце удостоен Георги Смилевски-мл. за исполнение Меркуцио ( Ромео и Джульетта", Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко).

Награду за лучшую работу дирижера в балете получил Антон Гришанин за постановку "Танцемания" Государственного академического Большого театра. Также Большой театр забрал награду за лучшую работу балетмейстера, им стал Слава Самодуров также за постановку "Танцемания".

В опере награды за лучшие роли получили Марина Нерабеева ("Мертвый город", театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова) и Павел Назаров ("Паяцы" Музыкального театра республики Карелия).

Лучшим спектаклем в современном танце стала работа "Место, которого еще не было" - проект Ксении Михеевой и СТД.

Оперетта/мюзикл и спецпремии

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл стала постановка "Три товарища" пермского Театр-Театр. Также постановка отмечена за лучшую работу дирижера, награда вручена Татьяне Виноградовой.

Наградой за лучшую работу режиссера отмечен Евгений Писарев за постановку "Кабаре" в Театре Наций. Награды за лучшую женскую и лучшую мужскую роли в оперетте/мюзикле получили Александра Урсуляк и Олег Савцов, играющие в спектакле "Кабаре".

Лучшим кукольным спектаклем стала работа "Белая уточка" Центрального театра кукол им. С.В. Образцова. А за лучшую работу актера театра кукол "Маски" удостоен актер Евгений Цыганов за постановку "Я - Сергей Образцов" театра кукол им. С.В. Образцова.

Специальная премия жюри музыкального театра была вручена проекту Дягилевского фестиваля - спектаклю "De temporum fine comoedia". Также премию музыкального жюри получил спектакль "L.A.D." Урал Опера Балет Екатеринбурга и продюсерской компании "JokerLab" за талантливое воплощение музыки Леонида Десятникова в хореографии.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).