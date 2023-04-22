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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing из Таиланда экстренно сел в Красноярске из-за неисправностей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах.

"Экипаж самолета Boeing, выполнявшего рейс из Пхукета (Таиланд) перед посадкой в Красноярске связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку. Самолет удалось посадить несколько минут назад", - сказали в службах.

На аэродроме лайнер встречали аэропортовые пожарные и медики.

Пожара при посадке удалось избежать. Медицинская помощь пассажирам и экипажу не потребовалась.

Красноярск Boeing Таиланд
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