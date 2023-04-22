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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Транспортная прокуратура сообщила о неисправности у лайнера рейса Пхукет-Красноярск

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшим с летевшим из Таиланда пассажирским лайнером во время посадки в аэропорту Красноярска, сообщает в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Пхукет (Таиланд) - Красноярск у воздушного судна авиакомпании "Азур Эйр" возникла техническая неисправность, около 20 часов местного времени (16:00 по Москве) самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту г. Красноярск им. Д.А. Хворостовского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в результате инцидента опасных последствий не наступило.

На борту самолета находились 238 пассажиров.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что экипаж самолета Boeing, выполнявшего рейс из Пхукета, перед посадкой в Красноярске связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку. На аэродроме лайнер встречали аэропортовые пожарные и медики, однако медицинская помощь пассажирам и экипажу не потребовалась.

Красноярск Таиланд Пхукет
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