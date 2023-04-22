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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

МЧС Северной Осетии предупредило о риске подъема воды в реках и селях в горах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в субботу в Северной Осетии из-за прогнозируемых сильных дождей с грозой, градом и усилением ветра, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В период с 17:00 по Москве 22 апреля и до конца суток 25 апреля местами по территории республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах сели малого объема, предупредили спасатели.

Северная Осетия МЧС
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