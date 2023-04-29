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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Транскавказскую магистраль закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта ограничено по Транскавказской автомагистрали из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:00 мск 29 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

МЧС Северная Осетия
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