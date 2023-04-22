В Дагестане выявили 188 случаев заболевания корью

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты зарегистрировали 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Дагестане, заявило республиканское управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая.

"Осложнение эпидемиологической ситуации по коревой инфекции в республике Дагестан началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения. Данные генотипирования свидетельствуют, что случаи заболевания связаны с завозом инфекции из-за пределов республики, а также с непривитыми лицами, прибывшими из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.