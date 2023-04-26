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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Глава Роспотребнадзора отметила снижение заболеваемости корью в России

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России во втором квартале 2023 года наблюдается снижение заболеваемости корью, сообщила телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сезонность для этой инфекции на территории Российской Федерации осенне-весенняя, то есть ровно то, что мы сейчас наблюдаем. Конец предыдущего года, первый квартал, во втором квартале, уже сегодня, мы видим определенное снижение (заболеваемости корью - ИФ)", - сказала она.

По ее словам, в этом году общее количество заболевших детей в стране сейчас чуть превышает тысячу.

Также Попова сообщила, что в России охват детей прививками составляет 97%.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что "завозы" кори в Россию прекратились.

Анна Попова Роспотребнадзор
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