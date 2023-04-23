Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Государственной думы Николай Борцов скончался на 78-м году жизни.

Свои соболезнования выразил спикер Вячеслав Володин.

"20 лет Николай Иванович представлял в Государственной Думе родную для него Липецкую область. Он многое сделал для своего региона, был профессиональным и ответственным человеком, ему доверяли избиратели", - отмечается в заявлении председателя ГД.

Николай Борцов был депутатом Госдумы IV, V VI, VII и VIII созывов, входил во фракцию "Единая Россия".