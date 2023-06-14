В сентябре пройдут довыборы в Госдуму четырех депутатов-одномандатников
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Единый день голосования 10 сентября пройдут довыборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Довыборы на освободившиеся места пройдут в Карачаево-Черкесии (Карачаево-Черкесский одномандатный округ), Крыму (Симферопольский одномандатный округ), в Красноярском крае (Дивногорский одномандатный округ) и Липецкой области (Липецкий одномандатный округ).