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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На 57-м году жизни скончался депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Джашарбек Узденов. В заявлении на сайте ЕР отмечается, что он умер после тяжелой продолжительной болезни.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье Узденова. В заявлении спикера отмечается, что парламентарий с 2021 года представлял в Государственной Думе избирателей Карачаево-Черкесской Республики.

"Джашарбека Борисовича хорошо знают в его родном регионе, где он избирался депутатом Народного Собрания, работал министром природных ресурсов и экологии", - отметил Володин.

Единая Россия Джашарбек Узденов Госдума
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