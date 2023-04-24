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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Мосгорсуд в понедельник проверить законность ареста Дарьи Треповой

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на арест петербурженки Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин).

Судебное заседание назначено на 12:00.

Басманный суд Москвы 4 апреля по ходатайству следствия отправил Трепову под стражу до 2 июня. Защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен)".

В ФСБ заявляли, что взрывное устройство в виде бюста Татарского Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.

Мосгорсуд Дарья Трепова
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