ФСБ заявила, что теракт против Татарского организовали с участием агентов из российской оппозиции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили, что организатором взрыва в Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), являются украинские спецслужбы и их агентура в среде российской оппозиции.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами полиции установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в г. Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим ("Владлен Татарский") и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что руководством экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" (запрещена в РФ) "после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ "любыми доступными способами".

В отношении руководителей организации СК России возбуждены и расследуются уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (статьи 205.2 и 280 УК РФ).

"Как результат, 2 апреля сторонницей "идеологии Навального", ранее зарегистрировавшейся в одном из ключевых проектов "ФБК" - "Умное голосование" гражданкой РФ Треповой Дарьей, 1997 г.р., совершен террористический акт в г.Санкт-Петербурге", - отметили в спецслужбе.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В настоящий момент она арестована.

СК РФ расследует дело по статье о теракте.