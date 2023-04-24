Военные РФ заявили о попытке Украины атаковать пункт базирования ЧФ безэкипажными катерами

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об отражении попытки украинских сил атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе при помощи трех безэкипажных катеров.

Попытка была предпринята около 3:30 по московскому времени, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

"Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказал Конашенков

Российским ракетным комплексом "Искандер" 21 апреля нанесен удар по зданию библиотеки в Константиновке в ДНР, где размещался склад вооружения и находились боевики "Грузинского легиона", заявил Конашенков.

"В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", - сказал он.

По словам представителя министерства, "Грузинский легион" причастен к убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

По направлениям

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", - заявил он.

По словам представителя министерства, за сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач.

"В районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника", - сказал представитель Минобороны.

По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30.

Склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в районе Стельмаховки в ЛНР.

На красно-лиманском направлении, отметил он, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка Донецкой народной республики.

Также в районе населенного пункта Терны пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

"Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Каменское, Малая Токмачка Запорожской области.

В районах населённых пунктов Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил Конашенков.

"За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал он.

На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России.

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области в районах населенных пунктов Равнополье и Вольнянск.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах", - сказал он.

По его данным, поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области.

"В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Российские военные за сутки сбили 38 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

По словам Конашенкова, всего за время проведения военной операции на Украине российскими военными сбито 3 834 украинских беспилотника, а также 411 самолетов и 228 вертолетов.