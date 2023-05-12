Командующий ЧФ сообщил об усилении охраны кораблей из-за угрозы атак дронов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об усилении охраны основной базы Черноморского флота (Севастополь) и мест стоянки кораблей из-за угрозы атак дронов.

"В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения", - сказал командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда".

7 мая министерство обороны России сообщило, что над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, они были уничтожены зенитными ракетными комплексами или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

24 апреля Минобороны РФ заявило, что отражена попытка украинских сил атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе при помощи трех безэкипажных катеров на подходе к Севастопольской бухте.

В тот же день в министерстве обороны России сказали, что попытки Украины атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму беспилотниками 23 марта и 24 апреля ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая.