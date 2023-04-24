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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Танкер класса "Афрамакс" для "Роснефти" "Академик Губкин" вышел на ходовые испытания

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" (создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") начал ходовые испытания танкера "Академик Губкин", построенного по заказу "Роснефтефлота", сообщает пресс-служба "Роснефти".

"Академик Губкин" – четвертое судно серии танкеров "Афрамакс" (Aframax) в портфеле заказов судоверфи, спущенное на воду.

Танкер прошел швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка бортовых систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в рамках которых будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.

Во время ходовых испытаний экипаж судна совместно со специалистами ССК "Звезда" проверит работу главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса танкера. По итогам ходовых испытаний будет проведена контрольная оценка работы механизмов для предъявления ее результатов Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна.

Нефтеналивные суда типа "Афрамакс" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс - ICE-1А. Судно может перевозить до 130 тыс. кубометров сырья.

В сообщении отмечается, что в портфеле заказов ССК "Звезда" имеется серия из 12 танкеров подобного класса, три из них уже выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов. В том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

Звезда Роснефть
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