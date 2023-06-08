Верфь ОСК перенесла на год сдачу двух пассажирских судов ледового класса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судоремонтный завод "Красная Кузница" (Архангельск, филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка" ОСК) в ноябре 2024 года планирует сдать в эксплуатацию два пассажирских судна ледового класса проекта РЕГК.126, сообщает пресс-служба администрации города.

Завод получил заказ на четыре таких судна. Срок сдачи остальных двух судов в сообщении не уточняется. Ранее сообщалось, что завершить строительство первых двух судов планируется осенью 2023 года, а остальных двух – осенью 2024 года.

"Срок сдачи двух судов – ноябрь следующего года. В новых экономических условиях пришлось вносить изменения в проект, чтобы заменить часть оборудования и материалов на отечественные. Эта работа выполнена, и сейчас мы вошли в работу по актуализированному графику", - приводятся в сообщении слова директора филиала Михаила Дерябина.

"Проект судна разработан специально для условий Северной Двины: оно сможет двигаться по реке при толщине битого льда до 50 см. А сейчас мы вынуждены выводить буксиры при шуге 10 см. Перевозка пассажиров на открытой палубе уйдет в прошлое. На новых судах будет отапливаемая каюта на 100 посадочных мест", - цитирует пресс-служба главу Архангельска Дмитрия Морева.

При этом в навигацию первое судно выйдет в 2025 году, еще два судна – в 2026 году.

Закладка первого судна проекта на верфи состоялась в июне 2022 года, оно будет заниматься пассажирскими перевозками в Онежском районе. Еще три судна данного проекта вместимостью 100 человек каждое планируется построить для работы в акватории морского порта Архангельск.

Новые суда заменят буксиры, которые в настоящее время перевозят пассажиров в периоды ледостава и паводка.

Решение о строительстве судов ледового класса было принято по итогам визита в Архангельскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в сентябре 2020 года. Финансирование строительства осуществляется в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов ОСК при непосредственном участии Минпромторга России. Эксплуатацией новых судов будет заниматься региональная транспортная служба.