Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Верфь ОСК перенесла на год сдачу двух пассажирских судов ледового класса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судоремонтный завод "Красная Кузница" (Архангельск, филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка" ОСК) в ноябре 2024 года планирует сдать в эксплуатацию два пассажирских судна ледового класса проекта РЕГК.126, сообщает пресс-служба администрации города.

Завод получил заказ на четыре таких судна. Срок сдачи остальных двух судов в сообщении не уточняется. Ранее сообщалось, что завершить строительство первых двух судов планируется осенью 2023 года, а остальных двух – осенью 2024 года.

"Срок сдачи двух судов – ноябрь следующего года. В новых экономических условиях пришлось вносить изменения в проект, чтобы заменить часть оборудования и материалов на отечественные. Эта работа выполнена, и сейчас мы вошли в работу по актуализированному графику", - приводятся в сообщении слова директора филиала Михаила Дерябина.

"Проект судна разработан специально для условий Северной Двины: оно сможет двигаться по реке при толщине битого льда до 50 см. А сейчас мы вынуждены выводить буксиры при шуге 10 см. Перевозка пассажиров на открытой палубе уйдет в прошлое. На новых судах будет отапливаемая каюта на 100 посадочных мест", - цитирует пресс-служба главу Архангельска Дмитрия Морева.

При этом в навигацию первое судно выйдет в 2025 году, еще два судна – в 2026 году.

Закладка первого судна проекта на верфи состоялась в июне 2022 года, оно будет заниматься пассажирскими перевозками в Онежском районе. Еще три судна данного проекта вместимостью 100 человек каждое планируется построить для работы в акватории морского порта Архангельск.

Новые суда заменят буксиры, которые в настоящее время перевозят пассажиров в периоды ледостава и паводка.

Решение о строительстве судов ледового класса было принято по итогам визита в Архангельскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в сентябре 2020 года. Финансирование строительства осуществляется в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов ОСК при непосредственном участии Минпромторга России. Эксплуатацией новых судов будет заниматься региональная транспортная служба.

ОСК Судоремонтный завод "Красная Кузница
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Число госпитализированных из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС превысило 60

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области

В Кремле еще нет точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });