Песков заявил о заинтересованности страны в возвращении уехавших граждан

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Число покинувших Россию после начала специальной военной операции завышено, нужно создать условия для возвращения тех, кто не встал на сторону врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Те, кто уехал, я не склонен преувеличивать их количество, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры. Знаю, что это не так", - сказал он журналистам в понедельник.

"Если речь идет о тех, кто не нарушал закон, не встал на путь врага нашей родины, то мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы они были с нами, вернулись на родину. И мы заинтересованы в том, чтобы родина давала им больше возможностей, чем другие страны", - добавил Песков.