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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Песков заявил, что анонимность в интернете порождает заказную клевету и фейки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Анонимность в интернете способствует коррупции, которая влечет за собой распространение лживой информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (фейки в информационном поле - ИФ) будут всегда, потому что информационный мир многообразен, он живет в средах, которые допускают какую-то степень анонимности, а там, где живет анонимность, всегда процветает коррупция, то есть размещение платной информации, заказное искажение информации, заказная клевета и фейки", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля также поинтересовались, будет ли Россия принимать санкции в отношении Telegram и других информационных источников, которые распространяют фейковую информацию.

"Действительно, и в социальных сетях, и в тех, которые у нас запрещены, и не запрещены, и на пространстве Telegram появляется много источников, которые раскручивают наши враги", - признал Песков.

По его словам, власти страны активно противодействуют этим источникам, в том числе, "на каждый канал делают контр-канал".

"Они хорошо заметны, они очень быстро набирают аудиторию", - сказал Песков.

Он также заявил, что "очень сложно блокировать целые среды и не всегда целесообразно".

"Заблокировав не просто отдельный источник, а целую среду, ты лишаешься возможности сам доносить свои мысли, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому здесь надо действовать аккуратно", - добавил Песков.

Дмитрий Песков
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