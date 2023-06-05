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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Хинштейн не верит, что будет принят закон о доступе к интернету по паспорту

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уверен, что в обозримом будущем не появится законодательных норм, требующих паспортных данных для входа в интернет.

"На данный момент уже принято много законов для того, чтобы цифровая среда была комфортной и более-менее безопасной, чтобы здесь не были в почете оскорбления, буллинг и фейки. Многое еще предстоит, но не вход в интернет по паспорту (по крайней мере, в обозримом будущем)", - написал он в своем телеграм-канале

По его словам, "идентификация в интернете - вопрос удобства, а не принуждения". "Если человек не хочет верифицироваться, заставлять его насильно неправильно", - подчеркнул глава думского комитета.

Он предполагает, что в ближайшем будущем, "скорее всего, будет складываться тренд, продиктованный самими пользователями: когда неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса - верификация станет не навязанным правилом, а частью культуры общения".

Так Хинштейн прокомментировал публикации профильных СМИ, которые привели слова его заместителя в комитете Андрея Свинцова. Тот сказал радио "Говорит Москва", что власти и эксперты обсуждают возможность ввести доступ к защищенному интернету только после регистрации по паспорту и получении уникального кода.

Александр Хинштейн Госдума Андрей Свинцов
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