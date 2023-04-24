РФ обвинила "международную коалицию" в нарушении безопасности полетов в Сирии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные констатируют рост числа нарушений протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции".

"В сравнении с прошлым годом количество нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", существенно возросло - с начала 2023 года зафиксировано 665 случаев таких нарушений, из них 213 за апрель", - заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, такие нарушения носят "целенаправленный и систематический характер".