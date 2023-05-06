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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Россия обвинила "международную коалицию" в Сирии в наведении вооружения на самолеты ВКС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные обвинили возглавляемую США коалицию в систематическом нарушении протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии.

"Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов "коалиции" на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии", - заявил на брифинге в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, нарушения со стороны "международной антитеррористической коалиции" носят целенаправленный и систематический характер.

США Сирия Россия
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