Лавров получил от Гутерриша письмо с идеями по реализации зерновой сделки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

"Завершилась встреча с генеральным секретарем ООН. Она продолжалась больше часа. Мы рассмотрели все вопросы, которые сейчас актуальны на ооновской повестке дня, особенно Антониу Гутерриш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами - американцами, Евросоюзом, Великобританией - на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений", - рассказал Лавров по итогам встречи.

"Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутерришу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации", - добавил Лавров.

"Но еще раз скажу - будем изучать переданные нам его идеи на бумаге", - подытожил российский министр.

В распространенном заявлении Гутерриша по итогам встречи с Лавровым также отмечается, что генсек ООН передал главе МИД РФ письмо на имя президента Владимира Путина, "в котором содержатся предложения по совершенствованию, продлению и расширению сделки, с учетом позиций, недавно выраженной сторонами, и рисков, с которыми сталкивается глобальная продовольственная безопасность".

Отмечается, что аналогичное письмо было направлено Украине и Турции.

Глава ООН в разговоре с российским министром "выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время сталкивается Совместный координационный центр".

"Генеральный секретарь также принял к сведению обеспокоенность, выраженную РФ по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Он представил подробный отчет об уже достигнутом в этом направлении прогрессе и подтвердил готовность Организации продолжать работу по решению остающихся проблем", - подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, Гутерриш "проинформировал Лаврова об усилиях Секретариата ООН по решению вопросов, связанных со страной пребывания штаб-квартиры, особенно - по поводу виз для российских официальных лиц".

Генсек ООН и глава МИД РФ также обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.