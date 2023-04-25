Что случилось этой ночью: вторник, 25 апреля

Крушение вертолета под Волгоградом, Гуттериш передал Путину письмо с предложениями по зерновой сделке, 72-часовое перемирие в Судане

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров получил от Гутерриша письмо на имя Путина с идеями по реализации зерновой сделки. В нем содержатся предложения по совершенствованию, продлению и расширению соглашения.

- Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. Его обнаружили в 5 км от аэродрома, пилот погиб.

- Блинкен сообщил, что стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня. Суданская армия и Силы быстрого реагирования подтвердили договоренность.

- Япония и ЕС не поддержали идею США о полном запрете экспорта в РФ. Предложение Вашингтона заключалось в замене действующего режима секторальных антироссийских санкций на абсолютное прекращение поставок за несколькими исключениями.

- В ЕС сочли достаточными разъяснения КНР по поводу высказываний китайского посла во Франции. Китай заявил через МИД, что не подвергает сомнению суверенитет постсоветских стран.

- ООН ожидает, что Индия обгонит по численности Китай к концу апреля. Согласно докладу Организации, индийское население будет превосходить китайское примерно на 2,9 млн человек.

- Популярный у республиканцев американский телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Причина ухода "самого могущественного консерватора Америки" не называется.