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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет санавиации потерпел крушение под Волгоградом из-за технической поломки, пилот погиб.

"После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку. В полете пилот связался с диспетчером и доложил о неисправности. Затем связь с ним пропала", - сказали "Интерфаксу" в экстренных службах.

Позднее вертолет был обнаружен разрушенным. Пилота спасти не удалось.

В свою очередь, в облздраве сообщили, что пассажиров на борту не было.

Вертолет не дотянул до аэродрома порядка 5 км.

Волгоградская область
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