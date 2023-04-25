Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге после тяжелой болезни в возрасте 78 лет ушел из жизни народный артист России, артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев, сообщает пресс-служба БДТ во вторник.

"Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым", - говорится в сообщении.

Богачев играл и юных красавцев-героев, и характерных персонажей, выходил на сцену и в драмах, и в комедиях, и в фарсовых постановках. Среди его знаменитых и любимых публикой работ - роли в спектаклях Георгия Товстоногова "Ханума", "Пиквикский клуб", "Ревизор", "Волки и овцы", "На дне".

Широкую известность Богачеву принесли роли в популярных кинокартинах и сериалах "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита", он был востребованным актером озвучивания - его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

За полвека служения в Большом драматическом театре Богачев сыграл более полусотни ролей, до последних своих дней выходя на сцену в спектакле Андрея Могучего "Губернатор".

О панихиде в БДТ будет объявлено дополнительно, отмечают в театре.