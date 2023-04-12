БТД им. Товстоногова станет "директорским" театром, контракт с худруком Могучим завершён

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим завершился 9 апреля, руководить театром будет директором учреждения, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения.

Срок действующего контракта художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом.

Андрей Могучий был худруком БДТ с 2013 года.