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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Хабаровский аэропорт в 2022 году впервые за 17 лет ушел в убыток

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - АО "Хабаровский аэропорт" (оператор по наземной деятельности в аэропорту Хабаровска) в 2022 году получило 116 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 211 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Убыток по итогам года зафиксирован впервые в истории компании, созданной в 2005 году.

Выручка сократилась на 4,4%, до 1,74 млрд рублей, тогда как себестоимость выросла на 1%, до 1,36 млрд рублей.

В отчете говорится, что размер выручки от авиационной деятельности в 2022 году уменьшился на 4,2%, до 1,27 млрд рублей. Аэропортовые сборы снизились на 2%, до 563,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хабаровска в 2022 году обслужил 1 941 500 пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий пропускной способностью до 1 млн человек в год. Проект реализует АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100% принадлежит АО "Хабаровский аэропорт").

Ввод в эксплуатацию международного терминала был перенесен с 2023 на 2025 год из-за пандемии и антироссийских санкций. Сейчас АО "Международный аэропорт Хабаровск" вместе со своими партнерами по реализации проектов развития - "ВЭБ.РФ" и АО "ВЭБ.ДВ" - прорабатывает варианты корректировки условий кредитования проекта. Строительная готовность объекта составляет более 60%.

АО "Хабаровский аэропорт" находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.

Хабаровск Хабаровский аэропорт Комакс Константин Басюк
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