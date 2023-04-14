Хабаровский аэропорт достроит терминал на два года позже из-за санкций и COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Хабаровск" перенес ввод в эксплуатацию международного терминала с 2023 на 2025 год из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Сроки окончания строительно-монтажных работ перенесены на 2025 год. Внешние факторы - пандемия коронавируса и введение санкций в отношении России, в том числе касающихся гражданской авиации, привели к существенному снижению международного авиатрафика. Эти обстоятельства отразились на экономике и увеличении сроков реализации проекта строительства нового пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Хабаровск", - отметил представитель аэропорта.

Сейчас аэропорт вместе с со своими партнерами по реализации проектов развития - "ВЭБ.РФ" и АО "ВЭБ.ДВ" прорабатывает варианты корректировки условий кредитования проекта.

Кроме того, происходит замена ушедших с российского рынка западных поставщиков аэропортового технологического оборудования и инженерных систем, которые были задействованы в строительстве нового терминала. Проводится перестройка логистических цепочек поставок.

Строительная готовность объекта превышает 60%. Работы полностью финансируются за счет собственных средств ГК "Хабаровский аэропорт", объем вложений уже составил 2,2 млрд рублей, существенно превысив плановый (1,6 млрд рублей).

Ранее ввод терминала был намечен на весну 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство объекта площадью 20,5 тысячи кв. м предполагался в объеме 5,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей - собственные средства инвестора, 3,1 млрд рублей - кредитные средства "ВЭБ.РФ" и "ВЭБ.ДВ", еще 540 млн рублей - расходы на оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу из средств федерального бюджета.

Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно. Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Генеральным проектировщиком является ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральным подрядчиком строительства - ООО "ЛимакМаращСтрой".

Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала аэропорта (пока он обслуживает внутренние и международные авиалинии, а после ввода международного терминала в нем останутся только внутренние рейсы). Строительство действующего терминала было завершено в 2019 году.

Оператором наземной деятельности аэропорта является АО "Хабаровский аэропорт". Компания-оператор находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.