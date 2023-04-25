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Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские "Зеленые карты" перестают действовать в Евросоюзе с 1 июня 2023 года, работа карт в дружественных странах - членах системы продолжится, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Это произойдет в связи с окончанием действия двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта", - пояснили в РСА.

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До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений, говорится в сообщении союза.

В свою очередь "Зеленые карты" Евросоюза, Швейцарии и Великобритании с указанной даты прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Российские страховые организации - члены бюро "Зеленая карта" не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года.

В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.

Претензии потерпевших в ДТП, произошедшим до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке, сообщает союз.

Членство в международной системе

РСА подал заявку на членство в международной системе "Зеленая карта" в 2006 году, процедура вступления потребовала предоставления гарантий правительства РФ. По решению генассамблеи РСА было принято в систему со статусом переходного члена с правом начала работы в системе с 1 января 2009 года.

В конце мая 2015 года генассамблея Совета бюро приняла решение о приеме РСА в полноправные члены системы "Зеленая карта" с 1 июля 2015 года. Наделение статусом произошло досрочно: согласно первоначальному решению, переходное членство РСА должно было продлиться до конца 2018 года.

Бюро "Зеленая карта" в РФ - структурное подразделение РСА. Стратегическое руководство бюро и определение тарифной политики осуществляется страховщиками-членами бюро.

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