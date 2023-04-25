Российская делегация во главе с Новаком и Набиуллиной посетит Иран в середине мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российская делегация в середине мая посетит Иран с рабочим визитом, ее возглавят вице-премьер Александр Новак и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает агентство IRNA со ссылкой на замминистра нефтяной промышленности Ирана Ахмада Асадзадеха.

Делегация посетит 27-ю Международную выставку нефти, газа и нефтехимии Ирана, которая пройдет 17-20 мая. В рамках мероприятия планируется подписание ряда документов о сотрудничестве.

24 апреля сопредседатели российско-иранской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству - министр нефти Ирана Джавад Оуджи и вице-премьер Новак - обсудили детали двустороннего сотрудничества в банковской, транспортной, нефтегазовой и нефтехимической областях, сообщает также IRNA.