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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Экипаж потерпевшего крушение Миг-31 увел самолет от населенного пункта в Мурманской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Летчики истребителя Миг-31, который потерпел крушение во вторник в Мурманской области, увели самолет в сторону от населенного пункта, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Лётчики - герои: они отводили самолет от населенного пункта, с чем успешно справились", - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Говоря о состоянии летчиков, Чибис отметил, что их "жизни и здоровью ничего не угрожает".

Истребитель Миг-31 потерпел крушение в Мурманской области. "Оба летчика катапультировались", - сообщило ранее в среду министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, летчики "оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Самолет упал в безлюдном месте при выполнении планового учебного полёта 26 апреля.

По официальным данным, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Согласно официальной информации, самолет способен вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Мурманская область МиГ-31
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