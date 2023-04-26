Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области

Оба летчика катапультировались

Архивное фото Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Истребитель Миг-31 потерпел крушение в Мурманской области, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Оба летчика катапультировались", - информирует военное ведомство.

По его данным, летчики "оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Самолет упал в безлюдном месте при выполнении планового учебного полета 26 апреля, говорится в пресс-релизе.

По официальным данным, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

По официальной информации, самолет способен вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.