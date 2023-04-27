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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

"Адмиралтейские верфи" спустят на воду подлодку "Можайск" для Тихоокеанского флота

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в четверг, 27 апреля, планируют спустить на воду дизель-электрическую подводную лодку "Можайск", сообщает пресс-служба судозавода.

"27 апреля 2023 года в АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Можайск" проекта 636, строящейся для Тихоокеанского флота РФ", - говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре прошлого года, пресс-служба судоверфи сообщала, что спуск "Можайска" на воду запланирован на весну 2023 года.

Подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 - пятая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". "Можайск" и шестая субмарина в серии - "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года.

"Можайск" относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин".

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на создании современных дизельных подлодок. Предприятием построена для Черноморского флота РФ серия дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных ракетами "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, концерн "Алмаз-Антей"). "Адмиралтейские верфи" строят серию подлодок этого проекта для Тихоокеанского флота. "Адмиралтейские верфи" также строят дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада".

Можайск Тихоокеанский флот ВМФ России
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