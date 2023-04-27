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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Экипажи противолодочных кораблей ТОФ уничтожили условного противника в Японском море

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с участие двух больших противолодочных кораблей прошли в Приморском крае, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" отработали совместные действия по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов флота", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, территориальный центр управления ТОФ получил информацию о неопознанной подводной лодке, прибывшей в территориальные воды России в Японском море. На место отправили два БПК, их экипажи совместно обнаружили лодку, а потом установили контакт с условным противником. К "вражеской" субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие.

ТОФ Приморск
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