Экипажи противолодочных кораблей ТОФ уничтожили условного противника в Японском море

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с участие двух больших противолодочных кораблей прошли в Приморском крае, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" отработали совместные действия по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов флота", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, территориальный центр управления ТОФ получил информацию о неопознанной подводной лодке, прибывшей в территориальные воды России в Японском море. На место отправили два БПК, их экипажи совместно обнаружили лодку, а потом установили контакт с условным противником. К "вражеской" субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие.