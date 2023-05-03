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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Учение ТОФ по отражению подлета беспилотников прошло во Владивостоке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" провели совместную тренировку по отражению подлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во Владивостоке, сообщает в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Территориальный центр управления ТОФ в соответствии с замыслом тренировки объявил экипажам кораблей вводную о приближении к пункту базирования главной базы флота неопознанных БПЛА", - говорится в сообщении.

На кораблях ТОФ объявили учебную тревогу, боевые посты были немедленно готовы к отражению атаки беспилотников условного противника. Электронные имитации БПЛА были перехвачены специалистами радиотехнической боевой части фрегата "Маршал Шапошников". Артиллерийские расчеты корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" уничтожили их.

Владивосток Маршал Шапошников
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