Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 04:00 по Москве 27 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога Владикавказ Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кадыров обсудил с Бортниковым взаимодействие региональных структур с ФСБ

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Экипаж потерпевшего крушение Миг-31 увел самолет от населенного пункта в Мурманской области

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I квартале упал в годовом выражении в 2,8 раза

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Жителя Твери арестовали в Белгородской области по делу о попытке вступить в ряды ВСУ

Глава Минцифры сообщил о переходе 70-80% телефонных мошенников в WhatsApp

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 40 военнослужащих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });