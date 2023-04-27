Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 04:00 по Москве 27 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.