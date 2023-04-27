Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии открыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС республики в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:30 мск 27 апреля", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ограничения на проезд большегрузного транспорта действовали с 04:00 по Москве 27 апреля из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.