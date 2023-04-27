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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Один полицейский погиб, еще один ранен в результате взрыва в Мелитополе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва неизвестного устройства в Мелитополе ранены двое полицейских, один из них впоследствии скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.

"Сегодня примерно в 5.15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался", - сказали журналистам в управлении.

Ранее представитель экстренных служб сообщал "Интерфаксу" об одном пострадавшем.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

МВД России Мелитополь Запорожская область
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