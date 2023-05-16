Подозреваемые в организации теракта задержаны в Запорожской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Гражданин Украины и двое граждан России задержаны в Запорожской области по подозрению в организации теракта, в результате которого погиб замначальника УМВД России "Мелитопольское", сообщили журналистам в ГУ МВД РФ по региону.

"Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного управления ФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России "Мелитопольское". От полученных травм сотрудник полиции скончался", - сообщили в ГУ МВД.

Предварительно установлено, что подозреваемые готовили также покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. "Координировали их деятельность и снабжали задержанных взрывчатыми веществами сотрудники СБУ", - отметили в главке.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". В настоящее время оперативниками устанавливаются все факты противоправной деятельности подозреваемых.