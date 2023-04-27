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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налогов

СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налогов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - СКР сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении интернет-блогера Елены Блиновской.

Она подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по Москве.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему "дробления" бизнеса и занизила полученные доходы. Она не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу Российской Федерации арендованной машине, у нее имелись авиабилеты для вылета за границу.

Как сообщает СКР, в рамках уголовного дела при оперативном сопровождении ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области проводятся следственные действия.

Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски.

Со своей стороны представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что в указанный выше период Блиновская "совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности ИП на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения".

Елена Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний".

СКР Елена Блиновская
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