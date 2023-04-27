У пытавшейся выехать из РФ Блиновской был куплен билет в Ташкент

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - У задержанной сегодня на границе России и Белоруссии блогера Елены Блиновской был оформлен авиабилет в Ташкент, следует из пресс-релиза МВД РФ.

В министерстве напомнили, что женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ранее СКР сообщил о возбуждении против Блиновской дела по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему "дробления" бизнеса и занизила полученные доходы. Она не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу Российской Федерации арендованной машине.

МВД РФ публикует кадры задержания блогера.