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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

У пытавшейся выехать из РФ Блиновской был куплен билет в Ташкент

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - У задержанной сегодня на границе России и Белоруссии блогера Елены Блиновской был оформлен авиабилет в Ташкент, следует из пресс-релиза МВД РФ.

В министерстве напомнили, что женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ранее СКР сообщил о возбуждении против Блиновской дела по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему "дробления" бизнеса и занизила полученные доходы. Она не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу Российской Федерации арендованной машине.

МВД РФ публикует кадры задержания блогера.

Ташкент СКР МВД Елена Блиновская
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