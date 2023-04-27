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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки на несколько часов из-за плохих погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Отмечается, что движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

Работа переправы была остановлена утром в четверг из-за тумана - в четвертый раз в апреле по этой же причине.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Крым Керчь
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