Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки на несколько часов из-за плохих погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Отмечается, что движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

Работа переправы была остановлена утром в четверг из-за тумана - в четвертый раз в апреле по этой же причине.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.