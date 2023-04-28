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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Правительство выделило 5,7 млрд рублей на паромную переправу между Крымом и Кубанью

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделило 5,7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем, сообщает сайт кабинета министров.

Как говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства предоставлены на "обеспечение функционирования паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ для перевозки пассажиров, доставки автомобильной и железнодорожной накатной техники с 1 января по 31 декабря 2023 года".

Федеральные средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, грузовики пользуются Керченской паромной переправой.

Керчь Крым Кубань Краснодарский край Правительство
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